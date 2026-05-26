Un niño y su madre se encuentran en condición estable tras ser mordidos por su perro en la tarde de ayer, lunes, en su hogar ubicado en la calle Pontezuela, en la urbanización Vistamar en Carolina, confirmó la Policía.

Según la querella, a eso de las 2:49 p.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 solicitando ayuda.

La investigación estableció que mientras el niño de 12 años se encontraba en el área de la lavandería en la marquesina de su hogar alimentando a su mascota, un perro mixto, cuando este lo atacó.

El menor fue mordido en las piernas y su madre al ver el ataque intentó separarlo y es cuando el perro también la muerde en las piernas y los brazos.

Los paramédicos transportaron a los heridos al hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina, donde fueron atendidos.