Un motociclista resultó con heridas de gravedad tras ser impactado por un vehículo a media mañana de hoy, vierjes, en la avenida Jesús m. Fragoso, en Carolina.

De acuerdo con información preliminar, a las 10:41 a.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a la Policía sobre el accidente de tránsito.

El perjudicado, el cual no ha sido identificado fue transportado hacia la sala de emergencias del Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde indicaron que su condición era grave.

El conductor del vehículo permaneció en la escena tras el accidente.

La investigación está a cargo de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina.