Una peatona resultó con heridas de gravedad tras ser impactada por un vehículo mientras cruzaba la carretera PR-2, por el kilómetro 76.7, en Arecibo.

De acuerdo a la investigación preliminar, el conductor de una guagua Nissan Rogue, color blanco y del año 2012, identificado como Juan Pérez Gerena, de 76 años, transitaba por el carril derecho en dirección de Arecibo hacia Hatillo, cuando una peatona cruzó súbitamente en un área que carece de alumbrado y la impactó.

Beatriz Rivera Estemera, de 51 años y residente en Arecibo, cayó al pavimento y resultó con múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo.

Paramédicos del Negociado de Emergencias Médicas Estatal la transportaron al hospital Dr. Susoni en Arecibo, donde fue atendida por el médico de turno. Su condición fue descrita como de cuidado.

Al conductor, se le realizó la prueba de aliento, arrojando resultados negativos.

El agente Edwin Chico Aldivar, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, investigó la escena junto a la fiscal Evelyn Trinidad Martell, quien impartió instrucciones para la ocupación del vehículo para fines periciales.