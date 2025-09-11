El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) asumió la custodia del sospechoso de cometer cuatro asaltos a bancos, el 8 y 10 de septiembre, para proceder con la radicación de cargos criminales.

El camionero, identificado como Brian Alexis Santiago Guzmán, de 21 años y vecino del barrio Jobos, en Guayama, fue arrestado en la tarde de ayer, miércoles, en la autopista Luis A. Ferré, en dirección de San Juan a Caguas, por agentes de la división de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas y otras unidades, sobre el puente de la avenida Jesús T. Piñero.

Durante el interrogatorio admitió haber cometido los asaltos bancarios, utilizando el método de la nota amenazante, ya que alegó que atraviesa por serios problemas económicos.

El sábado y el lunes, presuntamente se apropió ilegalmente de la cantidad de $14,991, en cuatro asaltos.

La intervención se logró gracias a las confidencias que recibieron los investigadores.

Este no opuso resistencia cuando fue detenido en un Hyundai Accent del 2008 y color azul, con la misma descripción del que había utilizado para huir tras cometer los asaltos. El automóvil no tiene gravamen de hurtado, pero está registrado a nombre de otra persona.

El vehículo fue sellado para ser analizado en busca de evidencia.

El primer asalto del lunes se reportó a eso de las 12:26 del mediodía, cuando el asaltante hizo fila, llegó hasta la cajera de la sucursal del Banco Popular, en Cayey, entregándole una nota en la que anunciaba que se trataba de un asalto logrando escapar con $6,097.

Mientras se desarrollaba esta pesquisa, a eso de las 3:21 p.m. las autoridades fueron alertadas sobre otro en la sucursal del mismo banco en Yabucoa, cometió un atraco similar, en el que huyó con $1,100.

Poco antes de las 4:00 p.m., antes que cerraran, se reportó el tercer asalto en la sucursal de Maunabo del Banco Popular, donde se logró robar $221.

Santiago Guzmán es sospechoso de otro asalto ocurrido 23 de agosto, en la sucursal del Oriental Bank en el centro comercial Plaza Fajardo, en ese municipio, también mediante una nota, escapando con $7,563.