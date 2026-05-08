Personal del Distrito de Moca y de la Unidad Preventiva del área de Aguadilla, arrestaron a Carlos Méndez Borges de 37 años, tras acudir para atender una querella sobre un asalto en proceso, en una joyería y casa de empeño.

De acuerdo con el informe de novedades de la Policía, los hechos se reportaron a las 5:45 p.m. de ayer, jueves, en el negocio Palacio de Oro ubicado en la carretera PR-111, del barrio Voladoras, en Moca.

El enmascarado irrumpió en el local y le apuntó con un arma de fuego a un empleado tras anunciar el asalto, informó la oficina de prensa de la Policía.

PUBLICIDAD

El sospechoso trató de escalar al brincar una verja y se internó en un área montañosa, mientras que el empleado corrió hacia el interior del local.

En medio del arresto, se le ocupó un bulto que contenía guantes, un jacket y una pistola como parte de la evidencia.

La intervención fue realizada por los agentes Seferino Pérez Deynes, Javier Ávila González y Jesús Hernández Muñiz supervisados por el sargento Luis Vega Pérez de ese distrito.

La investigación fue referida al agente Milton Soto Muñoz de la División de Robos, quien consultará el caso con la fiscalía para la radicación de los cargos correspondientes.