Ya se encuentra en la libre comunidad Carlos Julián Maldonado Dávila, convicto por ocasionarle la muerte a la joven deportista Natalia Nicole Ayala Rivera de 20 años, tras impactarla con su guagua SUV marca BMW, color azul, del año 2019, entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de enero de 2022, mientras ella cambiaba un neumático en la calle Calaf, salida hacia el expreso José De Diego (PR-22) en Hato Rey y huir de la escena.

La joven Natalia Nicole Ayala Rivera. ( Facebook )

Maldonado Dávila, quien para la fecha de los hechos era el director de la Oficina de Turismo en Barceloneta, fue excarcelado ayer, domingo, a un año de haber sido resentenciado a dos años de prisión y 8 años a cumplirse en probatoria, por la muerte de Ayala Rivera y causarle daños a Carlos Adihil Sosa Bigio, quien la acompañaba, confirmó el Departamento de Corrección y Rehabilitación a El Nuevo Día.

El imputado fue sentenciado a 10 años en probatoria, no obstante, el Tribunal Apelativo modificó la pena para que cumpliera dos años de cárcel y el resto en libertad condicionada.

La ley vigente al momento de ser procesado le permitía descontar tiempo de prisión mediante bonificaciones. En la actualidad no es elegible para ese privilegio ni el derecho a sentencia suspendida tras las enmiendas del 2024.

El 16 de mayo de 2024, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia, en la que acogió el planteamiento de la Oficina del Procurador General y concluyó que el Tribunal de Primera Instancia, representado por la jueza Nerisvel Durán, abusó de su discreción “al no considerar con más rigor los hallazgos presentados en la informe pre-sentencia y las circunstancias que rodean los hechos del caso”.

Como consecuencia, el Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia emitida e impuso una sentencia fraccionada donde Maldonado Dávila cumpla dos años en reclusión en una institución penal. Asimismo, determinó que una vez cumpliera esos dos años en prisión, entonces “el convicto podrá disfrutar del privilegio de sentencia suspendida, por el resto de los años a los que fue sentenciado”.

En ese entonces, el Departamento de Justicia argumentó que el Tribunal de Primera Instancia debió considerar con mayor detenimiento las circunstancias en las que Maldonado Dávila cometió el delito, ya que denotan un problema craso de carácter, y que del informe pre-sentencia surge amplia información para determinar que debía ser ingresado en una institución penal.

El 11 de agosto del 2023, Maldonado Dávila fue declarado culpable por todos los cargos que incluyeron: ocasionar la muerte de una persona conduciendo negligentemente, ocasionar daños físicos a una persona conduciendo negligentemente y no detenerse para ayudar a una persona, según lo disponen los artículos 4.02 y 5.07, incisos a y c, de la Ley 22-2000, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.