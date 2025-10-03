En prisión por venganza pornográfica y violencia doméstica
El imputado se entregó a las autoridades tras estar casi un añ fugitivo.
Gregorie A. Vitier Torres de 34 años, contra quien pesaba una orden de arresto por venganza pornográfica, maltrato y amenaza de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica, se entregó esta tarde a las autoridades.
De acuerdo con la querella, el 26 de septiembre de 2024 el imputado le envió varios mensajes insultantes y con palabras soeces a la perjudicada.
Además, le dañó decoraciones y otros artículos del hogar, se apropió ilegalmente de una computadora portátil MacBook Pro 16, un par de gafas Prada y $100.00 en efectivo.
El 19 de noviembre de 2024 a las 6:30 de la tarde, el individuo le envió un correo electrónico a la querellante donde le anunció la publicación de un vídeo íntimo.
Tras los hechos se le radicaron cargos en ausencia y la jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, expidió una orden de arresto con una fianza de $230,000.
La misma fue diligenciada ante el juez Glenn Velázquez Morales, quien ordenó su ingreso a la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.
La vista preliminar quedó pautada para el 15 de octubre.