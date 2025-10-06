El Negociado de Patrullas de Carreteras expidió 13,603 multas por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito y por otros delitos del 29 de septiembre al 4 de octubre en diferentes áreas de la isla.

Entre los arrestados figuran 114 conductores por manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes a pesar de las campañas de publicidad y las entrevistas en las que se orienta a evitar dicha práctica. El conductor de un vehículo todoterreno también fue detenido por la misma causa.

Además, se intervino con 59 conductores no autorizados a manejar un vehículo de motor, hubo cuatro arrestos por violación a las leyes de Armas de Fuego y Sustancias Controladas, detuvieron a dos motociclistas y a una persona por obstrucción a la justicia y maltrato de un menor.

Los agentes también ocuparon 122 bolsitas y cuatro frascos con marihuana, tres armas de fuego, 56 balas, cuatro cargadores y se confiscó un total de 25 vehículos, entre ellos dos motoras y un vehículo todoterreno, y se recuperaron automóviles hurtados y 17 con gravamen de desaparecido.

En lo que va de año se han reportado 194 muertes por accidentes de tránsito una diferencia de 35 menos que en comparación con el 2024 cuando adjudicaron 229 decesos. Los mismos están divididos en 68 conductores, 19 pasajeros, 54 peatones, 46 motociclistas, cinco ciclistas, 1 vehículo todoterreno, entre otros.

En lo que va de año se han investigado 615 de accidentes de tránsito de carácter leve, lo que significa un incremento de 331 querellas más que a la misma fecha en el 2024.

El capitán Elvis R. Zeno Santiago, director del negociado, indicó que impartió instrucciones a su personal para investigar estos choques, que antes no eran investigados por el negociado, tras solicitarle autorización al superintendente de la Policía, Joseph González, ya que se han encontrado con el tiempo casos que culminan siendo de carácter grave.