El superintendente de la Policía, Joseph González Falcon, reveló que luego de que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced se declarara culpable de cargos federales por violaciones a la Ley Electora, la Uniformada evalúa si se le continuaría brindando el servicio de escolta como exgobernadora.

En declaraciones escritas, el funcionario indicó que la división legal de la Policía evalúa la continuidad de dicho servicio. “En la tarde de hoy, a raíz de la declaración de culpabilidad que hiciera la exgobernadora, Wanda Vázquez, en el Tribunal Federal, por violaciones a la Ley Electoral, ha surgido un interés en los medios periodísticos de conocer si la licenciada continuará recibiendo los servicios de seguridad con escolta.

Como es de conocimiento público, desde el 2017 la Oficina de Seguridad y Protección, encargada de la protección de funcionarios y exfuncionarios, estuvo adscrita al Departamento de Seguridad Pública (DSP). Sin embargo, el pasado 11 de agosto, a tenor con lo dispuesto en la Ley 83 de 2025, que separó a la Policía de Puerto Rico del DSP, solicité que dicha oficina regresara a la Uniformada. Dentro de este proceso de transición, entre las políticas, reglamentos y órdenes que he instruido que se revisen, está el concerniente a los servicios de seguridad y protección a exfuncionarios.

Nuestra División Legal está haciendo todas las evaluaciones y próximamente me rendirá un informe, el cual evaluaré responsablemente y tomaré las decisiones que correspondan con relación a este tema. Tan pronto culmine este proceso, procurando la misma transparencia de siempre con el pueblo de Puerto Rico, lo comunicaré públicamente”, sostuvo el superintendente.

Los exgobernadores gozan del servicio de escolta mediante la Ley 2, del 25 de marzo de 1965, conocida como “Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a ExGobernadores”.

En casos como el de Ricardo Rosselló, quien dimitió a la gobernación tras las protestas del verano del 2019, dicha ley establece que un gobernador que renuncie a su cargo no gozará del beneficio de escolta. Sin embargo, la Ley 20 del 10 de abril del 2017 le confiere al superintendente de la Policía la discreción para brindar o extenderle servicio de escolta a cualquier funcionario que el entienda necesario.

En la actualidad, solo los exgobernadores Luis Fortuño, Alejandro García Padilla y Vázquez Garced gozan de ese beneficio.