Personal de la Guardia Costera (CG) del Sector San Juan están atendiendo junto a otras agencias locales una emergencia ocurrida esta tarde cuando una barcaza de combustible se encalló en la entrada del puerto de San Juan por el Castillo de San Felipe del Morro en el Viejo San Juan.

El portavoz de CG, Rafael Castrodad, reveló que no se han reportado heridos o miembros de la tripulación desaparecidos en este caso, y tampoco se han observado señales de contaminación de la barcaza en este momento.

“La embarcación está recostada de un rompeolas y se pueden ver las olas rompientes que están afectando esa zona, en estos momentos eso dificulta la situación”, agregó.

Las unidades de marina de la Guardia Costera continúan vigilando la situación a pesar del fuerte oleaje que se observa en la zona.

En este momento, el Puerto de San Juan permanece abierto al tránsito marítimo ya que la barcaza no obstruye la entrada del puerto ni la vía navegable.

Según se informa, la Defiant, una barcaza de 265 pies de la compañía Harbord Bunkering, estaba siendo remolcada hacia el puerto de San Juan, Puerto Rico desde St. Thomas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, justo antes de que ocurriera el incidente.

“Entrando a la bahía de San Juan algo ocurre que se desconecta del remolcador. Está a la deriva y termina encallándose frente a El Morro dando al Atlántico no obstruyendo el canal de navegación”, sostivo Castrodad.

Las unidades se encuentran evaluando la cantidad de combustible diésel liniano puede permanecer en su interior, ya que no entienden que se encuentre llena.

Como parte de las labores que realizan es intentar entrar en el tanque de combustible para tener una idea de la idea del remanente.

Debido a que es una escena en progreso y hay una respuesta activa de las autoridades se exhortó a la ciudadanía que no se acerque al lugar de las labores porque podría obstruir el acceso que necesitan las autoridades.

“Instamos a las personas a mantenerse alejadas de la zona para permitir que las agencias de respuesta tengan acceso y trabajen en el lugar”, añadió.