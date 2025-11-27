Un robo en la modalidad de “carjacking”, fue reportado a las 2:26 de la madrugada de hoy jueves, en la calle Ocean Boulevard, playa La Pared, en Luquillo.

Según informó el querellante, mientras se encontraba consumiendo alimentos se le acercaron dos encapuchados armados quienes bajo intimidación y amenaza le anunciaron el asalto.

Los delincuentes llevaron al conductor hasta la antigua escuela Rosendo Matienzo Cintrón, donde lo despojaron de su automóvil marca Toyota Corolla, color azul, del año 2001 y con tablilla JIH-986.

Dentro del vehículo estaba su cartera con documentos personales.

El perjudicado resultó ileso.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, continúan con la pesquisa.