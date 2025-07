Miguel Ángel González Varela, de 60 años, un exempleado municipal, acusado por los delitos de asesinato en primer grado y por disparar o apuntar un arma de fuego contra su yerno, fue encarcelado anoche al no prestar la fianza de $200,000, que le señaló el juez Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

Los sucesos ocurrieron el pasado sábado, 5 de julio, a la 1:52 a.m., frente al apartamento 325 del residencial Manuel Zeno Gandía, en Arecibo, donde llegó y le disparó a Whisler Jared Rancel Galarza, de 21 años y vecino de dicho complejo de vivienda pública.

El herido fue trasladado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde la Dra. Nidia D. Soto, certificó su muerte, a eso de las 5:25 a.m del mismo día.

Los hechos fueron una reacción a un incidente de violencia doméstica en el que su hija resultó herida en la cabeza cuando intentaba separarse de su agresor.

La hermana de la víctima, que se interpuso, también fue agredida.

“La mamá de la joven se comunica con el papá y le dice qué ocurrió; y entonces va a buscar al occiso al residencial. Cuando lo encuentra, le hace el disparo, pero el evento de la violencia doméstica ocurre a las 11:58 de la noche (del 4 de julio) y no es hasta la 1:53 (del 5 de julio) que a través del Sistema (de Emergencias 9-1-1) notifican sobre el herido de bala; no es hasta las 3:45 (a.m.) que don Miguel se traslada hasta la comandancia de Arecibo y hace las admisiones al agente de que él fue el que le había disparado (alegando que lo hizo porque le había hecho daño a su hija)”, narró el sargento José J. Santiago Pérez.

El imputado, quien laboró como director de la oficina de Obras Públicas Municipal de Arecibo, poseía licencia para portación de armas de fuego.

La familia de González Varela, quien está ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, abrió una cuenta en Gofundme en la que solicita donativos para pagar su fianza y ayudar en su defensa.

El agente Edwin Calderón Torres, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Arecibo bajo la supervisión de Santiago Pérez, consultaron el caso con la fiscal Yolanda Pitino Acevedo, quien formuló los cargos criminales.

La vista preliminar fue pautada para el 22 de julio.

Si usted está en una situación de violencia, busque ayuda.

La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza la fuerza física o sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aislamiento, el abuso emocional o económico para controlar a la otra persona.

De ser una víctima de violencia de género, sepa que puede conseguir ayuda al llamar alSistema de Emergencia 9-1-1, alcuartel de la Policía más cercanoo a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676.