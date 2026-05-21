Agentes adscritos a la División de Arrestos y Allanamientos del CIC de Ponce, diligenciaron ayer, miércoles, una orden de arresto expedida por la juez Shakira Lebrón Muñoz por los delitos de robo y portación y uso de armas blancas, con una fianza de $20,000, a Yilon Antonio Martínez González de 58 años.

Según la investigación realizada por el agente Juan Santos García, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, el 7 de abril, el imputado entró a la tienda Condom World, ubicada en la avenida Fagot, en Ponce, donde tomó un artículo de una góndola.

Cuando intentó salir del negocio sin pagar fue interceptado por el empleado, surgiendo un forcejeo por el objeto, que no fue descrito en el informe de novedades.

Yilon A. Martínez González, enfrenta cargos por robo y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

Martínez González, vecino de Ponce, sacó un cuchillo y mediante intimidación y amenaza, despojó al empleado de la mercancía logrando escapar.

La fiscal Natalia Pizarro radicó los cargos antes mencionados.

El imputado fue encarcelado hasta la vista preliminar.