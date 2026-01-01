Un incidente desgraciado relacionado al uso de pirotecnia se reportó a eso de las 3:00 a.m. de hoy, jueves, en el barrio Carraízo, en Trujillo Alto.

Según se informó, el perjudicado encendió una pirotecnia de las que se conocen como “batería de 25 tiros”, y le ocasionó laceraciones y quemaduras en el rostro.

Debido a la naturaleza de las lesiones, fue trasladado en ambulancia a una institución hospitalaria. Al momento de la notificación a la Policía estaba recibiendo atención médica. Su condición fue descrita como estable.

Al lugar de los hechos acudió el agente Rodríguez, adscrito a la Unidad de Explosivos, como parte del protocolo de investigación correspondiente.