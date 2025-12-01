La Oficina de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), informó que Tanaymi Beatriz Rodríguez Ramos, de 17 años fue localizada en buen estado en el área de San Juan.

Rodríguez Ramos había sido reportada desaparecida por una trabajadora social del Departamento de Familia tras haber sido vista por última vez el 10 de octubre, cerca de las instalaciones del Hogar New Beginning, en Humacao.

Tras su localización, se deja sin efecto las labores de búsqueda y rescate por parte de la Policía y otras agencias del Gobierno.