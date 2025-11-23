La Policía de Puerto Rico confirmó que un hombre de 37 años murió tras recibir varios disparos en el Residencial Villa de Florida II, en el municipio de Florida.

El hallazgo se realizó luego de que el Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre disparos en la zona. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de Roberto Carlos Gerena Aponte detrás de los apartamentos G-15 y G-16, sentado en una butaca en un área verde.

Gerena Aponte presentaba múltiples heridas de bala y, según el informe policial, poseía expediente criminal, aunque no se ofrecieron detalles adicionales.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

La investigación quedó a cargo del agente Carlos Cruz Román, bajo la supervisión del sargento Roberto Mercado Román de la División de Homicidios del área de Arecibo, junto al fiscal Ramón Ayende.