El cuerpo de un hombre, con varias heridas de bala, fue encontrado esta madrugada, cerca de un vehículo en la Playa Las Criollas por la carretera PR-681, en Barceloneta.

El hombre fue identificado por un familiar como Edwin Alberto Rivera Serrano, de 33 años y residente del municipio de Florida.

La investigación preliminar apunta a que agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo llegaron al lugar a las 3:55 a.m. y encontraron el cadáver, tirado por el kilómetro 14.7.

El carro que estaba cerca del cuerpo era negro, de marca Honda y modelo Acura.

“En la arena se encontró el cuerpo de una persona que presentaba múltiples heridas de bala”, informaron las autoridades.

La agente Joyce Moody González, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Arecibo, investiga bajo la supervisión de la teniente Francheska Barreto Ayende, y en colaboración del fiscal Ariel Chico Juarbe.