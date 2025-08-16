Encuentran cuerpo baleado en playa de Barceloneta
El CIC de Arecibo investiga.
PUBLICIDAD
El cuerpo de un hombre, con varias heridas de bala, fue encontrado esta madrugada, cerca de un vehículo en la Playa Las Criollas por la carretera PR-681, en Barceloneta.
El hombre fue identificado por un familiar como Edwin Alberto Rivera Serrano, de 33 años y residente del municipio de Florida.
La investigación preliminar apunta a que agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo llegaron al lugar a las 3:55 a.m. y encontraron el cadáver, tirado por el kilómetro 14.7.
El carro que estaba cerca del cuerpo era negro, de marca Honda y modelo Acura.
“En la arena se encontró el cuerpo de una persona que presentaba múltiples heridas de bala”, informaron las autoridades.
La agente Joyce Moody González, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Arecibo, investiga bajo la supervisión de la teniente Francheska Barreto Ayende, y en colaboración del fiscal Ariel Chico Juarbe.