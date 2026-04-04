El cuerpo del joven que fue arrastrado por las corrientes marinas durante la tarde del jueves en la playa La Poza de las Mujeres, en el sector Las Palmas, en Manatí, apareció en la tarde de este sábado, informó la oficial de prensa de la Policía, Yaira Rivera.

Detalló que fue la unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de Vega Baja quien reportó el hallazgo del cuerpo de Jonathan Luis Michell Álvarez, de 24 años y residente de Bayamón.

16 Fotos Lista de las playas en las que se han reportado ahogados recientemente.

El joven desapareció el pasado jueves, cuando se encontraba compartiendo con otra joven y fue sorprendido por un fuerte oleaje que lo lanzó contra unas rocas y posteriormente lo arrastró mar adentro, sin que volviera a ser visto.

PUBLICIDAD

Relacionadas Buscan a joven de Bayamón arrastrado por fuerte oleaje en la playa de Manatí

Tras la alerta recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, múltiples agencias de respuesta acudieron al lugar para iniciar las labores de búsqueda y rescate. Entre ellas, personal de la Unidad Marítima FURA de Vega Baja, la Unidad Aérea, buzos, Emergencias Médicas, el Negociado de Bomberos, Manejo de Emergencias municipal y estatal, así como la Policía estatal y municipal.

La agente Rita Rosado Vélez, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, se hizo cargo de la investigación, en unión al fiscal de turno.