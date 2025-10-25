Un confinado que cumplía una condena de 111 años de prisión en la cárcel Las Cucharas, en Ponce, fue encontrado muerto en su celda en la tarde de ayer, viernes, informó la Policía.

El presidiario fue identificado como Justin García Martínez, de 38 años y residente de Río Grande. Este cumplía una condena por el delito de asesinato en primer grado y asesinato atenuado desde mayo del año 2024.

El informe policiaco detalla que “mientras el oficial custodio realizaba ronda preventiva, observó en la cama de la celda al confinado acostado boca arriba, el cual al llamarlo no respondía. El médico de turno certificó la ausencia de signos vitales y se informó que el cuerpo no presentaba signos de violencia visibles".

El agente Fernando Tarafa, de la División de Homicidios, y la fiscal Loraine Pietri se hicieron cargo de la investigación correspondiente.