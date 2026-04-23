Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan una querella de fraude por miles de dólares reportada en horas de la tarde del miércoles, tras hechos ocurridos en la carretera 856, en el barrio Barrazas de Carolina.

Según la información preliminar, el querellante alegó que el pasado 13 de abril de 2026 fue contactado a través de la red social X (antes Twitter) por un usuario desconocido, quien le indicó que su cuenta estaba siendo reportada por presuntas compras ilegales.

Como parte del alegado proceso para resolver la situación, la víctima accedió a un enlace provisto que lo redirigió a la aplicación de mensajería Discord. Posteriormente, y siguiendo instrucciones de otro usuario en dicha plataforma, suministró la información de su tarjeta de crédito.

Tras esto, se reflejaron múltiples transacciones no autorizadas en su cuenta bancaria, que ascienden a un total de $20,240.

El caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, quienes continúan con la investigación.