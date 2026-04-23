Dos iglesias del pueblo de Adjuntas fueron blanco de incendios presuntamente provocados en hechos ocurridos entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, según informó la Policía de Puerto Rico.

El primer caso fue reportado a eso de las 10:30 p.m. en la calle Cañas, donde una persona presuntamente utilizó algún tipo de acelerante para prender fuego en la parte frontal de la Iglesia Cristiana Manantial de Vida.

Las llamas causaron daños en la puerta principal y en la pintura de la estructura.

Horas después, a las 12:28 a.m., se reportó un segundo incendio en la Iglesia Parroquia San Joaquín, ubicada en la calle Ruiz Rivera.

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En ese lugar, alguien habría incendiado la parte lateral y frontal del templo, lo que provocó daños en la pintura y en una alfombra del interior.

Personal del Negociado de Bomberos acudió a ambas escenas y logró extinguir el fuego.

Al momento, las autoridades no han estimado el valor de los daños.

La investigación inicial estuvo a cargo de la agente Bianca Ballester, adscrita al distrito de Adjuntas, y ambos casos fueron referidos a la Oficina de Explosivos.