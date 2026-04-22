La tripulación del guardacostas Joseph Tezanos repatrió a 21 migrantes a la República Dominicana el lunes, tras la interdicción de una embarcación involucrada en un viaje de migración ilegal en aguas del Pasaje de la Mona, al noroeste de Aguadilla, Puerto Rico.

Otro migrante interceptado fue identificado con una orden de arresto activa de la Policía de Puerto Rico y permanece bajo custodia.

Los migrantes repatriados fueron transferidos a una embarcación de la Armada de la República Dominicana el lunes por la tarde. No se reportaron menores de edad en este caso.

La interdicción ocurrió la noche del domingo después de que la tripulación de una aeronave de cumplimiento multi-misión de la Rama Aérea y Marítima del Caribe de Aduanas y Protección Fronteriza, durante una patrulla rutinaria, detectara una embarcación improvisada en aguas internacionales frente a Aguadilla, Puerto Rico. El personal de guardia del Sector San Juan desvió al guardacostas Joseph Tezanos hacia la zona.

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Durante una patrulla rutinaria detectaron una embarcación improvisada en aguas internacionales frente a Aguadilla, Puerto Rico. ( Suministrada )

Una vez en el lugar, la tripulación desplegó la embarcación auxiliar “Over the Horizon” del cutter y detuvo la nave sospechosa. Tras la interdicción, la tripulación embarcó de forma segura a 18 hombres y dos mujeres que afirmaron ser ciudadanos de la República Dominicana, así como a otros dos hombres que dijeron ser de nacionalidad haitiana.

“Esta interdicción exitosa es el resultado de la sólida colaboración y la probada interoperabilidad entre la Guardia Costera y sus socios de CBP, lo que resultó en 22 vidas salvadas”, expresó por escrito el teniente comandante Ross Markham, comandante del guardacostas Joseph Tezanos.

“Advertimos a las personas que participan en estos viajes ilegales que sus vidas estarán en riesgo. Junto con el oleaje elevado y los fuertes vientos alisios, intentar este tipo de travesía en embarcaciones improvisadas no aptas para navegar, que a menudo están sobrecargadas y sin equipo de salvamento, es extremadamente peligroso. Si son interceptados, los migrantes también deben saber que pueden estar sujetos a procesamiento criminal o repatriación a su país de origen o de salida”, añadió.

Una vez a bordo de un guardacostas, los migrantes son procesados para determinar su identidad y reciben alimentos, agua, refugio y atención médica básica.

La Guardia Costera de los Estados Unidos, junto con sus socios de la Operación Vigilant Sentry, mantiene una presencia continua con recursos aéreos, terrestres y marítimos en el Estrecho de la Florida, el Pasaje de los Vientos, el Pasaje de la Mona y el mar Caribe. El enfoque multinivel de la Operación Vigilant Sentry está diseñado para proteger la seguridad de la vida en el mar mientras previene la entrada marítima ilegal a Estados Unidos y sus territorios.