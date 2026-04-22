Un cargo por incendio malicioso fue radicado hoy, miércoles, al nigeriano Ganiyu Seriki Arogundade, de 42 años, por incendiar un baño del restaurante de comida rápida Wendy’s del centro comercial Plaza Escorial, en Carolina, el 10 de junio de 2025.

Surge de la investigación de los agentes Edwin R. Torres Arroyo y Luis A. Bellavista Silva, de la División de Explosivos Metro, bajo la supervisión de los sargentos Jhuan Berrocales Cintrón y Efraín Andreu Seguí, que, para la fecha de los hechos, el imputado, que es una persona sin hogar, utilizó algún objeto que produce chispa e incendió el baño de varones del negocio, por lo que fue necesario evacuar a los empleados y clientes.

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El incidente fue captado por las cámaras de seguridad del restaurante, observando al sospechoso cuando entró en el servicio sanitario con una mochila y segundos después salió. Dos minutos más tarde, había humo saliendo.

Los empleados le narraron a los investigadores que frecuentaba el negocio, pero no consumía alimentos, sino que se sentaba en una mesa por largas horas.

De hecho, el día antes de los hechos a eso de las 10:30 p.m. uno de los empleados del restaurante tuvo que pedirle al sospechoso que saliera del lugar porque ya habían cerrado y que éste le respondió en el idioma inglés.

El caso fue consultado con el fiscal Luis R. Carrau Lebrón.

El juez Wilfredo Viera, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $200,000, la cual no prestó por lo que fue ingresado nuevamente en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar se pautó para el 6 de mayo.

A su vez se informó que el agente Bellavista Silva, para febrero de este año, llevó a cabo una pesquisa que culminó con la radicación de cargos de daños e incendio malicioso por otro incidente en un apartamento localizado en la calle Del Carmen, en la Parada 18, en Santurce, por lo que estaba preso al no prestar la fianza.

También se rememoró que la división le había radicado cargos para el mes de diciembre de 2022, al presunto piromaníaco por escalar e incendiar la sucursal del First Bank en la avenida Luis Muñoz Rivera, en Río Piedras, donde incendió con un paño que llevaba en la mano y lo lanzó a la alfombra de la entrada.

Contra el individuo pesa una orden de arresto por desacato relacionado a un caso por actos lascivos por los que fue acusado en el estado de New Jersey.