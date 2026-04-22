El comandante de área de Caguas, teniente coronel Gerardo H. Oliver, reveló que han reforzado la seguridad en los planteles de Cayey, luego de que apareciera un mensaje escrito en una pared de la escuela Miguel Meléndez Muñoz, anunciando un presunto tiroteo.

Destacó, sin embargo, que al presente, ha resultado ser infundado.

Según narró todo comenzó por una pelea entre dos alumnas, sobre el cual no se notificó a las autoridades y luego que se observó en una pared un mensaje que leía: “el 21 de abril tiroteo. Nosotros enviamos patrullas no pasó nada y hoy le dimos seguimiento”.

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No fue hasta que investigaron la denuncia del mensaje amenazante que advinieron en conocimiento de la pelea entre menores. No obstante, no se ha establecido una conexión.

Por su parte, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, informó a la comunidad que ante una alegada amenaza de tiroteo en el plantel que las autoridades policiales iniciaron una investigación y todos los protocolos de seguridad, tanto locales como federales son aplicados.

La supuesta amenaza causó alarma ya que cerca se encuentran dos instituciones educativas cercanas a la Meléndez Muñoz: la Escuela Dr. Ramón Emeterio Betances, de nivel intermedio y el Centro de Adiestramiento Gabriel Bibiloni, que ofrece educación especial hasta los 21 años.

“Reiteramos a toda la comunidad que hay unos protocolos claros y comunicación ante estos casos. Ya hay seguridad en la zona, incluso el comisionado de seguridad del Departamento de Educación está al tanto, y como es de rigor en estos casos, se trabaja de manera confidencial”, finalizó Ortiz Velázquez.

En redes sociales han surgido comentarios similares de otro plantel en Aguada en el que un mensaje en una pared advierte sobre una masacre el 5 de mayo, los cuales se manejan conforme al protocolo.