En una reunión entre las autoridades federales, las autoridades estatales y la gobernadora Jenniffer González Colón, se solicitó a los federales un cambio en el grado de colaboración que se tiene en la lucha contra el crimen, específicamente el narcotráfico, reveló este miércoles el superintendente de la Policía, Joseph González.

Comentó que, en la actualidad, agentes de la Policía son ubicados en varias agencias de seguridad federal para colaborar en investigaciones. Lo que se busca con el cambio, según reveló a la prensa, es que sean los agentes federales los que se unan a los esfuerzos investigativo de la Policía, porque “le da un poquito más fuerza”.

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“Normalmente, lo que se ha hecho en el pasado es la Policía de Puerto Rico asigna personal hacia las agencias federales. Aquí, estamos mirando de una manera diferente, traer los recursos del gobierno federal, asignarlo a diferentes partes de la Policía de Puerto Rico. Un ejemplo perfecto, estando en el FBI, un área que éramos bien o somos bien fuertes, es el área de inteligencia. Pero una inteligencia estratégica, mirándolo hacia el futuro. Ahora, lo que yo ha notado en la Policía de Puerto Rico (es) que tenemos mucha información y inteligencia, que se llama inteligencia táctica, información que se puede reaccionar al momento. (La idea es), compartiendo esa información, pero asignando los recursos (federales) a la Policía y no la Policía a la agencia federal. Es un concepto diferente que vemos en diferentes jurisdicciones a nivel nacional”, expuso el exagente a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en la Isla y ahora superintendente de la Policía en La Fortaleza.

La información la dio a conocer tras culminado el encuentro en el que participaron los jefes a cargo de las agencias investigativa federales en la Isla y el jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow.

González afirmó que, en el encuentro, la conversación se centró en el narcotráfico, “que es la raíz de la violencia”.

Reveló que se hizo la petición de que el personal de agencias como el FBI o de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) se integren a la Policía para tener más recursos en estas investigaciones criminales que realizan.

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Explicó que la idea es unir esfuerzo para atajar, por ejemplo, fugitivos que persiguen en común y organizaciones violentas. También buscan mejorar la seguridad en los puertos y marinas.

Otro enfoque para la colaboración sería el lavado de dinero. Dijo que, por ello, en la reunión también estuvo personal del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés).

Expuso que, en este canje, se pueden usar recursos económicos disponibles, como los de High Intensity Drug Trafficking Areas.

González indicó que se acordó que “en las próximas semanas” se realizarán conversaciones para llegar a entendidos. Aceptó que, tras el encuentro, desconoce una fecha en la que pudiese comenzar este plan a funcionar o cuántos recursos estarían disponibles.