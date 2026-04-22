Un hombre fue asesinado de varios impactos de bala esta tarde, en la calle 11 de la urbanización Jardines de Cataño, en ese municipio.

Según datos preliminares, a las 4:15 p.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que notificaban sobre una persona herida de baja.

Al llegar los patrulleros encontraron el cadáver baleado de un hombre, que no ha sido identificado.

Personal de la División de Homicidios del CIC de Bayamón junto al fiscal de turno investigan la escena.