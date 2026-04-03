Un hombre fue víctima de una agresión agravada esta mañana en las inmediaciones del bloque 13, del residencial Dr. Rafael López Nussa, en Ponce.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó sobre la situación. Al llegar los agentes, se percataron que el perjudicado ya había sido transportado por paramédicos a un hospital.

El herido manifestó que varios enmascarados utilizando un bate, lo agredieron en diferentes partes del cuerpo. No se han revelado las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni el motivo.

El perjudicado que aún no ha sido identificado, fue diagnosticado con múltiples traumas en varias partes del cuerpo. Su condición es estable.

Personal de las divisiones de Servicios Técnicos y de Agresiones del CIC de Ponce, tienen a cargo de la investigación.