Una pareja fue asaltada en la noche de ayer, jueves, mientras se encontraba compartiendo en el kilómetro 12.9 de la carretera PR-187 del barrio Piñones, en Loíza.

A las 9:30 p.m. se recibió la llamada de alerta a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 para denunciar el asalto a mano armada.

El querellante de 30 años, les narró a los investigadores que mientras se encontraba junto a su pareja, varios enmascarados se les acercaron y mediante amenaza e intimidación con un arma de fuego, los despojaron de sus teléfonos celulares y las llaves de un automóvil marca Toyota Yaris, color azul, del año 2017 y con la tablilla IXN-042.

Posteriormente, los perjudicados llegaron al lugar donde estaba estacionado el carro y se percataron que se lo habían hurtado.

Personal de la División de Robos del CIC de Carolina continuará con la pesquisa.