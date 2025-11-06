Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto policiaco de Bayamón Norte, investigaron la querella de un robo reportado en horas de la madrugada de hoy, jueves, en el restaurante de comida rápida Burger King, ubicado en la avenida Lomas Verdes, en ese municipio.

Según informó el querellante, a eso de la 1:45 a.m. un vehículo color negro con tres enmascarados a bordo se detuvo frente a la ventanilla de recogido de alimentos y mediante amenaza con un arma de fuego, se apropiaron de la caja registradora del mostrado que contenía $ 118.97.

No se reportaron heridos.

El policía Christian Rodríguez, refirió el caso a la División de Robos del CIC de Bayamón, para que continúe con la pesquisa.