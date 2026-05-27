Tres enmascarados perpetraron esta madrugada un “carjacking” en la carretera PR-165, del sector El Espuelón, en Toa Baja.

Según el informe de novedades de la Policía, la querella se reportó a las 12:50 a.m. de hoy, miércoles.

El querellante, de 24 años, notificó que que tres personas vestidas de negro y con los rostros cubiertos, se le acercaron y lo aenazaron con armas de fuego para robarle su automóvil marca Kia Forte, color crema, del año 2014 y con la tablilla IIC-432.

El trío de sospechosos huyó del lugar sin ocasionarle daños físicos a la víctima.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.