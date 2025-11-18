Cargos criminales por maltrato a una persona de edad avanzada fueron radicados por la fiscal Astrid Rivera a Francheska P. Rivera Martínez de 25 años y residente en Juncos, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico (PPR)

Los hechos ocurrieron en Las Piedras, donde se alega que Rivera Martínez utilizó sin autorización una tarjeta de débito del hombre de 90 años y exsargento retirado de la Policía.

La imputada, mientras trabajaba para una compañía privada que brinda servicios de cuidado en el hogar y hospitales, realizó varias transacciones, apropiándose de aproximadamente $4,000 en efectivo.

Un familiar de la víctima fue quien alertó a la Policía en le mes de septiembre al percatarse de transacciones irregulares en la cuenta bancaria del adulto mayor.

Fransheska P. Rivera Martínez, enfrenta un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

La jueza Lorraine Acevedo, del Tribunal de Humacao, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $5,000.

Rivera Martínez no pudo prestar la fianza, por lo que fue encarcelada en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la celebración de la vista preliminar.

La investigación estuvo a cargo del agente Pedro Medina del CIC de Humacao.