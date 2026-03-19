Personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan lograron rescatar esta noche a dos personas que fueron arrastradas por corrientes marinas en una playa cercana al hotel La Concha, en el Condado, y continúan las labores para dar con un tercer individuo desaparecido.

Equipos de rescate, como la Unidad de Buzos de FURA de la Policía de Puerto Rico, Manejo de Emergencias estatal y la Guardia Costera, también participan en la búsqueda del turista, quien fue identificado como un joven de 20 años.

Los rescatistas continuarán las labores mientras sea posible, ya que, además de que el área es conocida por ser peligrosa debido a la presencia de cuevas submarinas y rocas, hoy las corrientes están considerablemente más fuertes de lo normal.