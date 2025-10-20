Escalador armado de martillo hurta dinero de panadería en Hato Rey
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan continuará con la pesquisa.
La panadería La Viña, ubicada en la intersección de las avenidas Ingeniero Manuel Doménech y Teniente César González, en Hato Rey, fue escalada esta madrugada, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.
El propietario narró que a eso de la 1:19 de la madrugada, de hoy, lunes, un hombre forzó la puerta principal y la rompió con una herramienta similar a un martillo hasta obtener acceso al interior. Una vez ahí, se apropió de unos $6,400, en efectivo.
El perjudicado no valoró los daños ocasionados por el escalador.
El agente Antonio Silva, de la División de Servicios Técnicos, tomó 43 fotos y levantó un parcho de huellas dactilares.
La agente Fabiola Ortiz, adscrita al Precinto de Hato Rey Oeste, investigó de manera preliminar la querella y la refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.