La panadería La Viña, ubicada en la intersección de las avenidas Ingeniero Manuel Doménech y Teniente César González, en Hato Rey, fue escalada esta madrugada, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

El propietario narró que a eso de la 1:19 de la madrugada, de hoy, lunes, un hombre forzó la puerta principal y la rompió con una herramienta similar a un martillo hasta obtener acceso al interior. Una vez ahí, se apropió de unos $6,400, en efectivo.

El perjudicado no valoró los daños ocasionados por el escalador.

El agente Antonio Silva, de la División de Servicios Técnicos, tomó 43 fotos y levantó un parcho de huellas dactilares.

La agente Fabiola Ortiz, adscrita al Precinto de Hato Rey Oeste, investigó de manera preliminar la querella y la refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.