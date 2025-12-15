El food truck Burrillos, localizado en Plaza Matienzo en la carretera 8860, de Trujillo Alto, fue escalado por un hombre armado de un martillo.

De acuerdo con la versión del propietario, el ladrón, que llegó a pie, rompió con un martillo el candado de la ventana y la abrió , luego, introdujo su brazo y arrancó la caja registradora que contenía $200 en efectivo.

El sospechoso salió corriendo y dejó un abrigo negro tirado en suelo.

El escalamiento fue grabado por las cámaras de seguridad del local, las cuales fueron ocupadas por los investigadores.

Agentes de la División de Servicios Técnicos se movilizaron a la escena donde tomaron 16 fotos y recopilaron una tarjeta de huellas.

La agente María García, del distrito de Trujillo Alto, investigó.