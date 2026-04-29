Las autoridades investigan una querella por escalamiento en la gasolinera Total, localizada en la carretera PR-167, marginal Caná en Bayamón.

Se estima que los hechos ocurrieron entre la noche del martes y la madrugada de hoy, miércoles, luego de que alguien rompiera un cristal de la tienda de conveniencia para lograr acceso al interior.

El escalador se apropió ilegalmente de mercancía, no detallada, con un valor de $1,834.

El cristal roto se estima que tiene un costo de $1,400.

La pesquisa se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.