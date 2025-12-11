Dinero y botellas de licores fueron hurtadas durante un escalamiento reportado en la madrugada de hoy, jueves, en el restaurante de comida china New Taste, localizado en la avenida Ashford, en Condado.

Según informó el querellante, que un individuo forzó su entrada al establecimiento y se apropió de $600 en efectivo y varias botellas de licores.

No obstante, todavía se realiza un inventario completo de la propiedad para determinar la totalidad de la mercancía hurtada.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el sospechoso fue descrito como de tez trigueña y vestía camisa negra con gorra.

El agente Luis Gómez, del Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, investigó y le dio conocimiento al personal del CIC de San Juan.