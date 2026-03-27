El restaurante Panda King, localizado en la calle Dr. Álvarez Chanca de la 5ta sección de la urbanización Levittown Lakes, en Toa Baja, fue escalado anoche, según informó la oficina de prena de la Policía.

El querellante, alegó que alguien forzó la puerta principal para entrar al negocio de donde se apropió de $1,500 en efectivo aproximadamente.

Personal de la División de Servicios Técnicos de Bayamón tomó fotos y levantó huellas como evidencia de los hechos.

Agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Bayamón se harán cargo de la pesquisa.