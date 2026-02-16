Una querella por escalamiento, fue reportada a las 4:40 a.m. de hoy, lunes, en el negocio La Bestia, ubicado en la carretera 185 kilómetro 12.0, en Carolina.

De acuerdo con la querellante, alguien le ocasionó daños a la cerradura de la puerta frontal obteniendo acceso al interior del negocio donde rompieron dos candados.

Los escaladores se apropiaron ilegalmente de un generador eléctrico, blower marca Steel, $300 en efectivo y dos botellas de licor.

Durante este incidente, también le causaron daño a un televisor plasma de 32 pulgadas marca Hisense.

La perjudicada estimó la mercancía y los daños en $6,427.00 aproximadamente.

Personal de la División de Servicios Técnicos de Carolina tomó fotografías y huellas como evidencia de los hechos.

La División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Carolina continuará con la pesquisa.