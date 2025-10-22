Escaladores hurtaron dinero, prendas y enseres del hogar de una residencia localizada en la carretera PR-803 del barrio Palos Blancos en Corozal.

La querellante reportó que alguien forzó una de las ventanas de la residencia, logrando acceso a un dormitorio y apropiándose de tres televisores de 43 pulgadas marca Vizio, prendas y carteras valorados en $2,000.

También indicó que le robaron $3,000 en efectivo, artículos del hogar, incluyendo un cilindro de gas que estaba en el balcón de la casa, valorado en $30.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón para continuar con la pesquisa.