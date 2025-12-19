Tres delincuentes escalaron esta madrugada la gasolinera Texaco localizada en la carretera PR-165 del barrio Contorno en Toa Alta.

La querellante, a base de los vídeos de seguridad observó que tres hombres vestidos con ropa oscura rompieron la puerta principal para lograr acceso a la tienda de conveniencia.

Los ladrones se apropiaron ilegalmente del dinero de una máquina de juegos que ascendió a $10,000, además de $600 de la caja de “petty cash” y de una caja de cigarrillos.

El caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.