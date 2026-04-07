Una residencia de la urbanización El Remanso, en Cupey, fue escalada mientras sus propietarios se encontraban de viaje, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según la denuncia de la mujer, esta mañana se percató que alguien rompió la ventana de la parte posterior de la residencia de sus padres quienes están de viaje, y entró.

Él o los escaladores dejaron las pertenencias tiradas sobre el suelo y la puerta trasera de la casa se encontraba forzada y rota por la parte exterior.

Del mismo modo, arrancaron una de las cámaras de seguridad.

Encontró los armarios abiertos y las puertas fuera de su lugar, las gavetas revueltas y las carteras donde había dinero en efectivo tarjetas de crédito y tiradas en el suelo y alegadamente contenían una cantidad de dinero en efectivo, que desconoce y varias tarjetas de crédito.

También la querellante notó que faltan algunas joyas de su progenitora, de las cuales desconoce el valor.

Personal de la División de Servicios Técnicos de San Juan se movilizó a la escena y tomó 132 fotos y levantó evidencia.

El agente Raywend Ortiz, del Precinto de Cupey, refirió el caso al CIC de San Juan.