Escaladores hurtan dos vehículos de concesionario en Río Piedras
Entraron por el techo.
Dos vehículos fueron hurtados esta madrugada del concesionario de autos Rocky Motors, ubicado en la esquina de las calles Julio Andino y Luis R. Miranda de la urbanización Villa Prades, en Río Piedras.
Según notificó el querellante, dos hombres cortaron la serpentina de seguridad para lograr acceso por el techo a la estructura.
Allí, forzaron una ventana y entraron a la oficina de ventas apropiándose de varias llaves de vehículos.
Posteriormente, se hurtaron un Chrysler 300, color blanco, del año 2021 y con la tablilla JRR-765 valorado en $25,000 y una guagua Toyota 4Runner, color gris oscuro, del año 2015 y con la tablilla IMO-573.
La División de Delitos contra la Propiedad del CIC de San Juan, continuará con la pesquisa.