Dos vehículos fueron hurtados esta madrugada del concesionario de autos Rocky Motors, ubicado en la esquina de las calles Julio Andino y Luis R. Miranda de la urbanización Villa Prades, en Río Piedras.

Según notificó el querellante, dos hombres cortaron la serpentina de seguridad para lograr acceso por el techo a la estructura.

Allí, forzaron una ventana y entraron a la oficina de ventas apropiándose de varias llaves de vehículos.

Posteriormente, se hurtaron un Chrysler 300, color blanco, del año 2021 y con la tablilla JRR-765 valorado en $25,000 y una guagua Toyota 4Runner, color gris oscuro, del año 2015 y con la tablilla IMO-573.

La División de Delitos contra la Propiedad del CIC de San Juan, continuará con la pesquisa.