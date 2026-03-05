Una gasolinera localizada en la esquina de la calle José De Diego con la carretera PR-181, en San Lorenzo, fue escalada esta madrugada, de la cual se hurtaron miles de dólares en efectivo, informó la oficina de prensa de la Policía.

La querella se reportó a eso de las 4:00 a.m. de hoy, jueves, tras su encargado percatarse que habían fozado una puerta enrollable y su candado forzado para entrar al área del cajero.

El propietario estimó aproximadamente en $25,300 el dinero que le robaron y denunció que le causaron daños a una máquina de ATM, pero no lograron extraerle los billetes.

La pesquisa está a cargo de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Caguas.