Escaladores hurtan sobre $25,000 de gasolinera en San Lorenzo
Trataron de forzar una ATM, pero no lo lograron.
Una gasolinera localizada en la esquina de la calle José De Diego con la carretera PR-181, en San Lorenzo, fue escalada esta madrugada, de la cual se hurtaron miles de dólares en efectivo, informó la oficina de prensa de la Policía.
La querella se reportó a eso de las 4:00 a.m. de hoy, jueves, tras su encargado percatarse que habían fozado una puerta enrollable y su candado forzado para entrar al área del cajero.
El propietario estimó aproximadamente en $25,300 el dinero que le robaron y denunció que le causaron daños a una máquina de ATM, pero no lograron extraerle los billetes.
La pesquisa está a cargo de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Caguas.