Las autoridades investigan una querella por escalamiento radicada anoche por hechos ocurridos en la urbanización José Delgado en Caguas, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

El querellante alegó que uno o varios delincuentes forzaron una puerta de aluminio frontal de la residencia, logrando acceso al interior donde se apropiaron ilegalmente de unos $6,000 del interior de una caja fuerte que estaba en una habitación.

Además, se robaron $2,000 que estaban guardados en una gaveta y un rifle de perdigones.

El caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Caguas