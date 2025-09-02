Escaladores hurtaron una cantidad indeterminada de dinero del restaurante de comida rápida Popeyes, localizado en la carretera PR-149, en Juana Díaz.

Según informó la querellante, esta mañana se percató que alguien forzó la puerta posterior, logrando acceso al interior, para extraer el dinero de la caja fuerte.

Además, se llevaron la grabadora de vídeo de las cámaras de seguridad y le ocasionaron daños a una caja registradora.

La escena fue trabajada por agentes de la División de Servicios Técnicos y referida a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.