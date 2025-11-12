La panadería Los Quiñones, ubicada en la intersección de las carretera 189 con la PR-181, en Gurabo, fue escalada a eso de las dos de la madrugada de hoy, miércoles, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, dos hombres llegaron a bordo de un vehículo compacto color verde y le causaron daños a la entrada del establecimiento y se apropiaron de una cantidad indeterminada de dinero en efectivo.

La agente Yolanda Vázquez, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, se encuentra a cargo de la pesquisa.