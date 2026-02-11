La gasolinera Total localizada en la carretera PR-173 en Aguas Buenas, fue escalada durante la madrugada de hoy, miércoles, según informó la Policía de Puerto Rico.

Los agentes fueron alertados a eso de las 5:30 a.m., cuando los encargados se percataron que alguien había forzado varias puertas, cajas registradoras, una caja fuerte y varias máquinas tragamonedas.

Además, hurtaron de cajas de cigarrillos y licores.

El valor de la propiedad, el dinero y los daños ronda los $12,000.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas.