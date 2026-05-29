Escaladores saquean salón de actividades en Morovis
Se llevaron hasta bebidas alcohólicas.
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Un escalamiento se reportó esta mañana en el salón de actividades de Casa Don Fausto, ubicado en la carretera PR-567 del barrio San Lorenzo, en Morovis.
El propietario del negocio se percató cuando llegó que alguien forzó la puerta, ventana y un portón logrando acceso al interior.
Los escaladores hurtaron una cantidad indeterminada de herramientas, enseres, equipos electrónicos, baterías, envases con gasolina y bebidas alcohólicas.
El valor de la propiedad robada fue estimado en $1,350.
Personal de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC del área Arecibo, continuarán con la investigación.