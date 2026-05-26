Un vagón de la compañía Morovis Distribution Systems, ubicado en el kilómetro 13.9 de la carretera PR-137, en Morovis, fue escalado esta madrugada, informó la Policía.

Según informó el querellante, esta mañana se percató que alguien logró acceso al interior del vagón que se utiliza como oficina, sin ocasionar daños visibles en puertas o rejas.

Del interior se apropió ilegalmente de herramientas y equipos de construcción, como taladros, sierras eléctricas y llaves, entre otros artículos.

Además, hurtaron un acondicionador de aire y una nevera portátil.

La propiedad hurtada fue valorada preliminarmente en $4,000.

El caso se refirió a la División de Delitos Contra la Propiedad del CIC de Arecibo.