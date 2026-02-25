Las autoridades investigan dos querellas por escalamientos en los negocios Friends Café y Arepa To Go, localizados en la marginal de la carretera PR-2, kilómetro 111.5, en Isabela.

Según datos preliminares, esta mañana se percataron que alguien forzó las ventanas corredizas de los locales y lograron acceso al interior del negocio Friends, de donde se apropiaron de $400 y una caja fuerte con $ 2,000 en efectivo.

En el otro negocio, se hurtaron nueve unidades de mercancía del inventario, no se detalló el tipo de producto y todavía se desconoce el valor estimado.

El agente Obdulio Pérez Rodríguez supervisado por el sargento Roberto Ferrer Cordero, investigaron la querella y el agente Luis Acevedo, de la División de Servicios Técnicos, trabajó la escena mediante fotos y huellas.